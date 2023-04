The Trade Desk-Aktie ist sehr erfolgreich. Aber mit noch viel Luft nach oben!

The Trade Desk mit Firmensitz in Ventura (Kalifornien) bietet eine einzigartige Self-Service-Platt- form, die es seinen Kunden ermöglicht, digitale Werbekampagnen zu erwerben. Die Self-Service- Softwareplattform des Unternehmens umfasst Integrationen mit Daten-, Inventar- und Publisher- Partnern sowie der Preisgestaltung in Echtzeit.

The Trade Desk trotzt den Widrigkeiten in einem schwierigen digitalen Werbesektor und liefert trotz der anhaltenden Inflationskrise weiterhin starke Zahlen. Trotz eines Anstiegs von 30 % in diesem Jahr und einer mehr als 11-fachen Steigerung des Aktienpreises in den letzten fünf Jahren, halte ich eine Investition in The Trade Desk (WKN A2ARCV, ISIN US88339J1051) weiterhin für äußerst vielversprechend.

Da diesem weltweit tätigen Unternehmen weiterhin bedeutende Wachstumsmöglichkeiten...