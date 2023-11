The Trade Desk-Aktie: Warum der Kurssturz?

Die The Trade Desk-Aktie (WKN: A2ARCV) rauscht am Freitag mit einem zwischenzeitlichen Kursverlust von über -30% in den Keller. Damit verliert das Werbe-Technologie-Unternehmen innerhalb weniger Stunden einen Großteil der seit Jahresbeginn generierten Kursgewinne. Was steckt hinter dem massiven Absturz?