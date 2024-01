The Swatch wird immer uninteressanter …

Die Swatch-Aktie befindet sich derzeit in einer kritischen Phase, wie die technische Analyse zeigt. Der aktuelle Kurs von 220,6 CHF liegt 14,65 Prozent unter dem GD200 (258,46 CHF), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 231,47 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Swatch-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swatch eine Unterbewertung auf. Mit einem aktuellen KGV von 12 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 30 erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der Kommunikation in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete die Swatch-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,74 Prozent, was eine Underperformance von -4,52 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 6,91 Prozent. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.