The Swatch Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,11 liegt die Aktie von Swatch unter dem Branchendurchschnitt von 28,08, was einer Unterbewertung von 57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Swatch-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,89 Prozent erzielen, was 2,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Darüber hinaus liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bei -1,2 Prozent, was die aktuelle Überperformance von Swatch um 4,09 Prozent verdeutlicht. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swatch-Aktie zeigt einen Wert von 74 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,8, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Swatch.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Swatch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem schlechten Rating bewertet.