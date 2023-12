The Swatch Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Swatch verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,74 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Swatch damit um 5,27 Prozent unter dem Durchschnitt von -0,47 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 3,21 Prozent, und Swatch liegt derzeit um 8,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Swatch festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Swatch in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die aktuelle Dividendenrendite für Swatch beträgt 2,61 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,28 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Swatch eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swatch liegt bei 12,54, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 29 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann, und daher erhält Swatch aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.