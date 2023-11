The Swatch Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Swatch-Aktie liegt mit einem Kurs von 231,7 CHF aktuell -3,46 Prozent unterhalb des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Tage. Auf Grundlage der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -17,47 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume daher als "Neutral" bewertet.

Im letzten Jahr konnte die Swatch-Aktie eine Rendite von 6,99 Prozent erzielen. Damit liegt sie um 3,03 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" (3,96 Prozent). Im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Swatch sogar 4,38 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite von 2,61 Prozent. Die Aktie wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Swatch-Aktie liegt mit einem Wert von 12,42 unter dem Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (25,00). Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich als preisgünstig betrachtet werden kann. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung bezüglich Swatch überwiegend negativ ist. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

