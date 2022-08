The Swatch Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

The Swatch fundamental unterbewertet Swatch ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,51 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung. The Swatch aktuell ein Underperformer Swatch erzielte in den… Hier weiterlesen