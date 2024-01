The Social Chain im Check!

Die Social Chain-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,15 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,0321 EUR, was einem Rückgang um 97,21 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt um 60,5 Prozent über diesem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Social Chain-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Social Chain liegt bei 22,22, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 37,54 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Social Chain zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist die Aktie von Social Chain bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

