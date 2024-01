The Social Chain-Anleger machen nicht mehr mit!

Social Chain, ein Unternehmen aus dem Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel", bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,98 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten erhöht war, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Social Chain in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" fällt auf, dass die Rendite von Social Chain in den letzten 12 Monaten um 99,35 Prozent gefallen ist, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von 6,34 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Auch hier erhält das Unternehmen eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Social Chain bei 1,04 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0455 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hingegen liegt bei 0,02 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamtbewertung für Social Chain aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz, des Branchenvergleichs Aktienkurs und der technischen Analyse. Die Aktie erhält in allen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung.