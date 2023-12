The Social Chain Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Toronto-Dominion Bank":

Der Aktienkurs von Social Chain weist im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -99,74 Prozent auf. Dies bedeutet, dass die Aktie 92,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Telekommunikationsdienste liegt, welcher bei -7,22 Prozent liegt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,46 Prozent, und Social Chain liegt 90,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Social Chain-Aktie beträgt 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 4,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird anhand des aktuellen Aktienkurses berechnet.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) zur technischen Analyse zeigt sich, dass der RSI7 der Social Chain bei 98,8 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Social Chain wird als neutral bewertet. Die Kommentare und Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen aufgegriffen wurden, waren größtenteils neutral, was zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" bezüglich der Stimmung führt.