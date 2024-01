The Social Chain Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Social Chain diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Social Chain, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Social Chain liegt aktuell bei 76,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Social Chain im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Rendite von -99,35 Prozent aufweist, was mehr als 95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der letzten 12 Monate mit -92,88 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,01 EUR für den Schlusskurs der Social Chain-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0306 EUR, was einem Unterschied von -96,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen positiveren Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Social Chain für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.