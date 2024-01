The Social Chain Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator in der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Social Chain-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 28,63) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist und daher auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Social Chain-Aktie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -99,35 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") einer Unterperformance von 95,49 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -6,04 Prozent, und hier liegt Social Chain aktuell 93,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Social Chain derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,98 % für "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Social Chain aufgegriffen haben. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Redaktion zu dem Befund kommt, dass Social Chain hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.

