The Social Chain Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Ein RSI-Wert von 100 deutet auf eine überkaufte Situation hin und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für die Social Chain bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Social Chain beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,71 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,47 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,02 EUR liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,03 EUR, ebenfalls unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Social Chain auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Social Chain ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.