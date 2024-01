The Social Chain Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Social Chain im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Social Chain. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Social Chain von 0,014 EUR mit -98,85 Prozent Entfernung vom GD200 (1,22 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 0,02 EUR auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -99,7 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 96,12 Prozent unter dem Durchschnitt entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt Social Chain aktuell 94,11 Prozent unter diesem Wert.

Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.