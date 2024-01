The Social Chain Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Social Chain-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 13, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 34,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Social Chain nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Social Chain derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Aufgrund dieser Differenz von 3,97 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,97 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bezogen auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite der Social Chain um 99,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Aktie mit 93,64 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Social Chain derzeit um 58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Distanz zum GD200 jedoch -97,2 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für die beiden Zeiträume betrachtet.