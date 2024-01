The Social Chain Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung und die Diskussionen über Social Chain haben sich im letzten Monat verändert. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings hat das Unternehmen eine höhere Diskussionsintensität und Aufmerksamkeit der Anleger erfahren, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Social Chain-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 3) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 28,63) unterstützen diese Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt ein differenziertes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,1 EUR, während der aktuelle Kurs lediglich bei 0,0463 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -95,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Abstand von +131,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so weist Social Chain derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Internet & Katalog Einzelhandel") von 3,98 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

