The Social Chain Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Social Chain, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 12:14 Uhr) mit 5.92 EUR beinahe unverändert (+0.23 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unser Analystenteam hat Social Chain auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Social Chain ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Social Chain-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 98,51, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,65, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Social Chain-Aktie beträgt dieser aktuell 10,24 EUR. Der letzte Schlusskurs (5,92 EUR) liegt damit deutlich darunter (-42,19 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Social Chain somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (5,92 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Social Chain-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Social Chain auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Social Chain mit einer Rendite von -84,9 Prozent mehr als 88 Prozent darunter. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,36 Prozent. Auch hier liegt Social Chain mit 88,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.