The Social Chain Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Social Chain ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -98,85 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Social Chain-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,22 EUR mit dem aktuellen Kurs (0.014 EUR) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,02 EUR eine Abweichung von -30 Prozent. Auch hier wird die Social Chain-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Social Chain beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung bezüglich der Social Chain in den letzten Wochen kaum verändert hat. Demnach erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie besteht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.