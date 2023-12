The Social Chain Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Social Chain bei 70,21, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung rund um die Aktien von Social Chain wird anhand der Analysen von Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Social Chain-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite für Social Chain beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Social Chain daher in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertung.

