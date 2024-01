The Social Chain Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Social Chain-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,99 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit einem Abstand von -96,91 Prozent bei 0,0306 EUR liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 EUR, was einer Differenz von +53 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Social Chain-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Social Chain liegt bei 79,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung um die Social Chain-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Social Chain wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert sind größtenteils negativ. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Social Chain daher in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

