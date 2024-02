The Singing Machine Company Common Stock Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Singing Machine zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Singing Machine bei 1,17 USD verläuft. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs einen Abstand von -42,74 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Singing Machine-Aktie zeigt einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Singing Machine.

Die Anleger-Stimmung bei Singing Machine ist insgesamt eher neutral, jedoch standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Singing Machine basierend auf verschiedenen Analysen und der Anleger-Stimmung.