The Singing Machine Company Common Stock Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Singing Machine wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die technische Analyse zeigt, dass die Singing Machine-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin. Der Relative Strength-Index ordnet der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating zu, basierend auf Werten für verschiedene Zeiträume. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird negativ bewertet. Insgesamt erhält die Singing Machine für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

