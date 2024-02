The SimplyBiz-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Aktie von Fintel wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 30,25 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 54,85 beträgt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Fintel mit einer Rendite von 10,29 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die Rendite der "Professionellen Dienstleistungen"-Branche liegt bei 3,97 Prozent, was bedeutet, dass Fintel mit 6,33 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Aktienkurse beeinflussen. Analysten haben die Meinungen in sozialen Plattformen über Fintel gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Jedoch können Anleger, die in die Aktie von Fintel investieren, bei einer Dividendenrendite von 1,36 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 10,3 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.