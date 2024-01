The SimplyBiz Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Fintel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,29 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet das eine Outperformance von +3,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 6,81 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,49 Prozent hatte, lag Fintel 1,81 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Fintel ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fintel besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Fintel führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fintel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 208,29 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 263 GBP liegt, was einer Abweichung von +26,27 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (230,62 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +14,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Demnach erhält die Fintel-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Fintel ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,74 auf, was 42 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche (52,69). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.