The SimplyBiz Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Fintel in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Fintel wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fintel von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung in Bezug auf dieses Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit kann der RSI berechnet werden. Bei Fintel liegt der 7-Tage-RSI bei 43,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 55,76), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Fintel mit 1,36 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Professionelle Dienstleistungen (11,7 %) und wird daher als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz 10,34 Prozentpunkte beträgt.

Insgesamt erhält Fintel aufgrund der Analyse der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index und der Dividende eine "Neutral"-Bewertung.