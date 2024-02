The Reject Shop Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Reject Shop ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Reject Shop-Aktie liegt bei 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (63,53) führt zu dem gleichen Ergebnis - die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Reject Shop.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Reject Shop durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu erkennen ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 und auch für den GD50. Die einfache Charttechnik führt somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.