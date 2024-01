CDW Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cdw war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, was auf positive Diskussionen in den sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral. Auch in den aktuellen Tagen dominierten positive Themen das Interesse der Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Cdw wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Basierend auf diesen Faktoren erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Cdw-Aktie von 0,22 SGD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 0,175 SGD wies eine Abweichung von -20,45 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergab eine negative Abweichung von -12,5 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" schnitt die Cdw-Aktie mit einer Rendite von -4,96 Prozent um mehr als 9 Prozent besser ab. Verglichen mit der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche lag die Rendite von Cdw um 4,8 Prozent höher. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhielt die Aktie von Cdw auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung, während die langfristige Stimmung und die technische Analyse zu einer "Neutral" und "Schlecht"-Bewertung führten. Beim Branchenvergleich schnitt die Aktie jedoch positiv ab, was zu einem "Gut"-Rating führte.