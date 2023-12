The Real Brokerage Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Real Brokerage liegt bei 45,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 42,93 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung von "Neutral" für Real Brokerage.

Bei der technischen Analyse der Real Brokerage-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,49 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,51 USD, was einer Abweichung von +1,34 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,44 USD, und auch hier ist der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +4,86 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Real Brokerage somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Real Brokerage-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating liegt somit bei "Gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 2,5 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 65,56 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Real Brokerage also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Real Brokerage veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.