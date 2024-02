The Real Brokerage Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Real Brokerage. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,06 Punkte, was bedeutet, dass Real Brokerage derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 38,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der Einschätzung eines Aktienwerts zählen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Real Brokerage eine schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Faktor führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt zeigt sich Real Brokerage somit als "Schlecht"-Wert.

Die Aktie von Real Brokerage wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Real Brokerage vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 2,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -13,19 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Real Brokerage die Einschätzung "Neutral".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +67,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 2,21 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.