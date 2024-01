The Peoples Insurance of China Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen People's Insurance Of China war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf People's Insurance Of China festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von People's Insurance Of China im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,33 Prozent erzielt, was 6,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt -6,93 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 5,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet People's Insurance Of China mit 6,51 % mehr aus als der Branchendurchschnitt Versicherung (4,54 %), was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Die Differenz von 1,96 Prozentpunkten zeigt, dass die Aktie in Bezug auf die Dividendenausschüttung höher zu bewerten ist.