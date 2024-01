The Peoples Insurance of China Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die People's Insurance Of China weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,53 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2,43 HKD der People's Insurance Of China um -11,96 Prozent vom GD200 (2,76 HKD) entfernt ist, was ein negatives Signal darstellt. Dagegen beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 2,49 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der People's Insurance Of China um mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, zeigt sich eine deutlich bessere Performance mit einer Rendite von -1,33 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird somit als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen.

Insgesamt zeigt sich, dass die People's Insurance Of China-Aktie aus fundamentaler und technischer Sicht als "Neutral" bewertet wird, während die Performance im Vergleich zur Branche als positiv einzustufen ist.