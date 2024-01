The Peoples Insurance of China Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die People's Insurance Of China schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Versicherungsbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,51 % aus, was 1,95 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,56 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der People's Insurance Of China derzeit auf 2,76 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,4 HKD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,04 Prozent liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,53 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -5,14 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,39, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 10 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die People's Insurance Of China-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die People's Insurance Of China-Aktie.