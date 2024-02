The Peoples Insurance of China Aktie: Ist es das gewesen?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben People's Insurance Of China auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit People's Insurance Of China diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf People's Insurance Of China wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte People's Insurance Of China eine Performance von 2,72 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um -19,41 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +22,14 Prozent für People's Insurance Of China entspricht. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,18 Prozent im letzten Jahr, wobei People's Insurance Of China 17,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig in der Finanzmarkttechnik eingesetzten Indikator. In Bezug auf People's Insurance Of China wurde der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 48,89), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält People's Insurance Of China eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.