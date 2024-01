The Peoples Insurance of China Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Dividendenrendite von People's Insurance Of China beträgt 6,51 Prozent, was 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt People's Insurance Of China mit einem Wert von 4,46 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,53. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Finanzbranche, liegt die Rendite von People's Insurance Of China mit -1,33 Prozent um mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,02 Prozent, wobei People's Insurance Of China mit 6,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für People's Insurance Of China liegt bei 35,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 56,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating als "Neutral".

