The Pebble PLC Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pebble-Aktie derzeit bei 90,96 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 60,5 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -33,49 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 71,37 GBP, was einem Abstand von -15,23 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutliche positive Stimmung und Einschätzung bezüglich der Pebble-Aktie in den letzten beiden Wochen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie besprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Pebble-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 158,5 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 161,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pebble-Aktie zeigt einen Wert von 16,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 44,44 und wird als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem RSI.