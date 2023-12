The Pebble PLC Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Pebble-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 91,42 GBP und liegt derzeit bei 59,5 GBP, was einer Abweichung von -34,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 72,74 GBP unter dem aktuellen Kurs (-18,2 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Pebble-Aktie mit einem Wert von 21,74 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 73, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Pebble-Aktie demnach ein "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.