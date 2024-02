The Pacific Securities Aktie: Gut oder schlecht?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Pacific Securities -The-china-Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Pacific Securities -The-china-Aktie als "Neutral" eingestuft, da er sich mit -3,76 Prozent nur geringfügig vom GD200 entfernt. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 3,51 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -5,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 42,25, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 56,28 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Pacific Securities -The-china-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +25,86 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien der "Kapitalmärkte"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 22,03 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

