The ONE Hospitality-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von One Hospitality liegt aktuell bei 14,61, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche von 49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von One Hospitality bei -38,78 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche in den vergangenen 12 Monaten betrug -8,85 Prozent, wobei One Hospitality mit 29,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird One Hospitality auf der 7-Tage- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 47,06 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält One Hospitality daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.