The ONE Hospitality-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Stärke-Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die One Hospitality-Aktie liegt bei 28, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 16,6 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft und erhält eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für One Hospitality führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der One Hospitality auf 6,55 USD, während die Aktie selbst bei 6,25 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,92 USD, was einen Abstand von +27,03 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 19,36 und liegt 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit von 50, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet One Hospitality derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".