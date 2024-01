The ONE Hospitality Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der One Hospitality Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von One Hospitality bei 0 %, was 2,76 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche liegt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls schlecht aus.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von One Hospitality als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,36 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" ist, der bei 51,04 liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" liegt die Rendite von One Hospitality mit -2,24 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche weist eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 36,59 Prozent auf, wobei One Hospitality mit 38,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.