The ONE Hospitality Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der One Hospitality ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,62 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,01 USD um -9,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,75 USD, was einer Abweichung von +26,53 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt resultiert dies in einer Ratingeinstufung als "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die One Hospitality-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 4) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 17,09) führen zu einem "Gut"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet One Hospitality derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit. Mit einer Differenz von 2,8 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,8 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".