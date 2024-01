The ODP Corporation Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Odp-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Odp-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 62,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,01 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56,3 USD. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Odp derzeit bei 46,15 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +21,99 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 56,3 USD als "Gut" einstuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +17 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Odp-Aktie ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Odp aktuell 34,78, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 32 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI-Analyse.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der Odp-Aktie war größtenteils positiv, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.