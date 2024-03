The Navigator Co. S. A. Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Navigator als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Navigator-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,76, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,96, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Auch die Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Navigator in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Navigator mit einem Kurs von 3.954 EUR inzwischen +5,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +12,33 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.