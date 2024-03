The Navigator Co. S. A. Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Diskussionen über Navigator auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung zum Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) von Navigator liegt bei 29,89, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 46 zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,798 EUR um 8,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "neutral"-Rating.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Navigator. Die Aktie wird daher als "neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Navigator in Bezug auf Anlegerstimmung, technische Analyse und Kommunikation in den sozialen Medien ein "neutral"-Rating.