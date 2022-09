The Naga Group-Aktie: Wie könnte es weitergehen?

Weitere Suchergebnisse zu "The Naga Group":

The Naga Group hat nach vorläufigen Zahlen und dem gegenwärtigen Prüfungsstand der Jahresabschlüsse, die Anfang des Jahres veröffentlichten Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem Geschäftsjahr 2021 nicht erreichen können. Daher muss der Konzern seine Prognose überarbeiten. Die vom Unternehmen zuvor auf Basis einer professionellen Beratung gewählten Konzepte werden überprüft, in Bezug auf die Art und Weise, in welcher der Eigenhandel mit… Hier weiterlesen