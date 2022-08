The Naga Group-Aktie: Wie hoch kann es gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "The Naga Group":

The Naga Group bedient 1 Million Kunden in 100 Ländern, indem es ein soziales Netzwerk mit einer Handelsplattform, einer Krypto-Infrastruktur und Zahlungsanwendungen verbindet. Die Schlüsselmärkte des Konzerns befinden sich in Spanien, Deutschland, Polen, Großbritannien und Italien, sowie einem schnell wachsenden Kundenstamm in Südostasien. Naga Group: Erstes europäisches Social-Investing-Netzwerk mit Handels-, Krypto- und Zahlungsfunktionen Äußerst anpassungsfähige Plattform mit einem adressierbaren Markt… Hier weiterlesen