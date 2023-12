The Naga Aktie: Das hat Gewicht!

Die Naga-Aktie wird anhand verschiedener Aspekte bewertet. Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Wert beträgt 1,34 EUR, was einen Unterschied von -19,85 Prozent zum letzten Schlusskurs von 1,074 EUR bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-0,56 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt bei Naga aktuell 0, was eine negative Differenz von -22,99 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Naga eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 44,26, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Naga-Aktie in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.