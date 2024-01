The Naga Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Dividendenrendite von Naga beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Naga derzeit bei 1,3 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,849 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs um -34,69 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 1,04 EUR, was einer Abweichung von -18,37 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Naga bei 266,11 liegt, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 70,22. Diese Überbewertung führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Naga im letzten Jahr eine Rendite von -18,86 Prozent erzielt, was 28,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 15,8 Prozent, wobei Naga aktuell 34,66 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.