The Naga Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Naga-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,86, was bedeutet, dass Naga weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating für Naga.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Naga aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -22,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Daher erhält Naga für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Naga eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Feedback, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Naga daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In fundamentalen Aspekten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Naga 266, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Somit ist Naga aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.