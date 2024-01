The Local Shopping Reit Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Alina Neutralings PLC von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion von verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 10,56 GBP verläuft und die Aktie daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 8,3 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -21,4 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 8,59 GBP angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysen der Stimmung und des Buzz zeigen, dass sich die Stimmung für Alina Neutralings PLC in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Alina Neutralings PLC.